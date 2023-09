Pulizia strade, ancora rivoluzione. Nuove regole per ben 210 luoghi

BAGNO A RIPOLI

di Manuela Plastina

Continua la rivoluzione nello spazzamento delle strade di Bagno a Ripoli: dopo i cambiamenti dei primi di agosto, con 63 vie del capoluogo e delle principali frazioni coinvolte dalle pulizie in orario notturno, da questa settimana sono partiti anche i turni di giorno. Le strade coinvolte dai cambiamenti stavolta sono ben 210: nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato vedranno attivo il nuovo servizio di spazzamento in orario mattutino e pomeridiano nel capoluogo, ma anche nelle zone di Antella, Balatro, Bigallo Apparita, Candeli, Capannuccia, Case San Romolo, Croce Varliano, Grassina e Ponte a Ema, Villamagna.

Con questa seconda fase, entra così a regime il nuovo piano che prevede modifiche diffuse su tutto il territorio comunale: nelle aree ad alta fruizione la frequenza è settimanale e per lo più notturna. Per quelle a medio e basso impatto, la periodicità è frequenza quindicinale, scelta che ha permesso di allargare l’area sottoposta a pulizia pubblica. "Completiamo con Alia il piano complessivo per rispondere alle esigenze del territorio, per una pulizia della cittadina sempre più capillare ed efficiente" dice l’assessore all’Ambiente, Enrico Minelli.

Il nuovo sistema parte con una fase di rodaggio durante la quale, per far abituare i cittadini alla novità, non ci saranno multe, ma togliere la macchina dalle strade coinvolte significa contribuire a decoro e igiene. Fondamentale dunque, soprattutto i primi tempi, prestare attenzione ai nuovi cartelli stradali.

Per Sonia Redini, consigliere di Cittadinanza Attiva, nonostante sia partito da pochi giorni, il nuovo piano di spazzamento presenta già delle falle. "Sto ricevendo segnalazioni di zone in cui il sistema non sta funzionando e nei prossimi giorni andrò personalmente a controllare – promette -. E’ mancato un confronto coi cittadini: come spesso accade, le decisioni vengono calate dall’alto. Dato che siamo in fase di rodaggio, mi aspetto che possano essere apportati dei cambiamenti e miglioramenti anche in base a proposte e suggerimenti dei cittadini".