Traffico in tilt per i cantieri: le strade a rischio per i nuovi interventi

Rischio traffico congestionato a Firenze

Firenze, 23 marzo 2023 – In arrivo una serie di nuovi interventi da parte di Publiacqua, che interesseranno alcune delle arterie più importanti del traffico cittadino. Proprio per questo, da oggi e per i prossimi giorni, la viabilità potrebbe subire rallentamenti o modifiche.

I cantieri saranno in viale dei Mille (altezza civico 73), sull’ allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 24 marzo; in via Reginaldo Giuliani (altezza civico 593/2) per lo stesso motivo, sempre fino al 24 marzo, come in Lungarno Aldo Moro (altezza civico 4).

Più lunghi in via Sarpi (altezza civico 62), visto che proseguiranno fino al 28 marzo; mentre in via Canova altezza via delle Muricce ci sarà un restringimento della corsia fino al 24 marzo. In via di Soffiano (altezza civico 28), infine, lavori su organi di manovra fino al 29 marzo.