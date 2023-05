Pubblicata la graduatoria dei nidi C’è posto per un bambino su due

Asili nido, ecco la graduatoria. L’amministrazione ha pubblicato la graduatoria definitiva per assegnare i posti per il prossimo anno scolastico I posti sono in tutto 126. Per i piccoli tra 3 e 12 mesi sono 36, 54 per i medi tra 13 e 24 mesi e 36 per i grandi fino a 36 mesi. Rispetto allo scorso anno, quando furono 112, ce ne sono 14 in più, anche se in 129 rimarranno in lista d’attesa. Rispetto alla graduatoria definitiva dello scorso anno anche la lista d’attesa è in calo di sei unità. 45 per i piccoli, 42 per i medi e 42 per i grandi. "Nell’ultimo anno – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba (foto) – abbiamo fatto un lavoro capillare e approfondito di conoscenza delle esigenze delle famiglie, che ci ha portato a importanti riorganizzazioni dei servizi. Prima tra tutte la trasformazione a tempo pieno di ex spazi gioco. Grazie a questa operazione abbiamo potuto assegnare 14 posti in più". Dal punto di vista economico anche alle famiglie con un reddito sotto ai 35 mila euro che usufruiscono dell’offerta educativa integrata territoriale sono riconosciuti gli stessi benefici dei posti pubblici, con l’operazione ‘Nidi Gratis della Regione Toscana’. Per quanto riguarda le famiglie con altri redditi l’amministrazione comunale sta studiando soluzioni compensative utilizzando il fondo 0-6 anni. Per chi invece non ha avuto il posto, specifica l’amministrazione: "qualora non sia stato possibile assegnare uno dei servizi indicati tra le preferenze o a seguito della rinuncia alla prima assegnazione proposta dall’ufficio, nell’ambito delle tre preferenze espresse dalle famiglie, il richiedente rimarrà in lista d’attesa per poter essere contattato successivamente, in base a posti resisi eventualmente disponibili a seguito dell’aggiornamento della graduatoria".