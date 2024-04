Pubblica assistenza. A Tavarnuzze arriva un nuovo defibrillatore

La Pubblica Assistenza di Tavarnuzze ha un nuovo defibrillatore DAE Powerheart G5. È un dono del Rotary Club Firenze Granducato grazie al contributo della famiglia Ridi, in memoria del dottor Marcello Ridi che ha svolto a lungo la sua attività in questo territorio. "E’ un modo per preservare il suo ricordo – sottolinea il figlio Giovanni Ridi -. Questo strumento è appartenuto a mio padre, che ci ha lasciato lo scorso settembre. Giovanna Sabbatini, presidente del Rotary Granducato, ha avuto l’idea di trovargli una giusta collocazione". "E’ un dono che può salvare vite, quindi di estrema importanza sottolinea Pietro Giannelli, presidente della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze -. Il Rotary e la famiglia Ridi hanno compiuto un grande grande gesto". Ai partecipanti è stato donato un mattone in terracotta di Impruneta con il logo della Pubblica Assistenza.