Prove di carico sul ponte di Matassino-Reggello Strada provinciale chiusa al traffico di notte

Chiuso domani notte il ponte di Matassino-Reggello: per eseguire prove di carico, l’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura alla circolazione della Sp 87 nel tratto in territorio del Comune di Figline e Incisa dalle 22,30 di domani fino alle 2 del 6 giugno. Le prove saranno eseguite in cicli di 20 minuti, consentendo tra un ciclo e l’altro la riapertura del ponte alla circolazione. Il traffico sarà deviato temporaneamente sulla Sr 69 fino a località Ciliegi, sulla comunale di Pian di Rona, via Mameli e via Nenni. È sempre consentito il transito ai pedoni, cicli e motocicli condotti a mano sulla passerella adiacente al ponte, non coinvolta nelle prove di carico.