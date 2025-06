Protezione civile. Ragazzi speciali protagonisti

Al via la nuova edizione di “Tutti insieme abilmente“, il progetto dedicato alla promozione delle buone pratiche di protezione civile, che coinvolge i ragazzi speciali di “Una casa a Caldine“ (nella foto). A spiegarci cosa fare in caso di maltempo saranno infatti proprio gli ospiti del centro diurno, che in questi giorni sono impegnati nella realizzato un video, che sarà presentato in un convegno a settembre, promosso insieme all’associazionismo locale.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione Vab, Croce Azzurra del Girone, Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, Croce Rossa, Misericordia Fiesole, Misericordia Compiobbi, cooperativa sociale Il Girasole. A ideare e cura il video è Francesco Martinucci del Centro Documentale dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo è quello di partecipare con questo progetto all’inserimento nell’Osservatorio delle buone pratiche di protezione civile del Dipartimento Nazionale.

Gli argomenti di quest’anno sono le allerta meteo e il rischio idraulico; mentre l’anno scorso si era parlato di terremoto. "Iniziative come queste – affermano la sindaca Cristina Scaletti e l’assessore alla Protezione Civile Andrea Cammelli – si inseriscono a pieno titolo nel percorso che, come amministrazione comunale, abbiamo intrapreso: quello di diffondere una vera cultura della Protezione Civile che si costruisce anzitutto in “tempo di pace“, affinché tutti, nessuno escluso, si sentano protagonisti al momento del bisogno. In più questo progetto rientra a pieno titolo nella candidatura di Fiesole capitale della cultura 2028 sui temi importanti come l’inclusione e la formazione".

Daniela Giovannetti