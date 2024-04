Protezione civile . Approvato dal consiglio il nuovo piano

Via libera all’unanimità del consiglio comunale all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Il documento recepisce le ultime normative in materia, adeguando la stesura del 2021, che è stata la prima a essere riconosciuta dalla Regione Toscana. A comporlo, ci sono ben 39 allegati fra mappe, relazioni e schede tecniche, che indicano le procedure da utilizzare in caso di emergenza e le modalità di coinvolgimento delle varie strutture, che devono occuparsi dell’incolumità delle persone in caso di calamità natura. L’attenzione principale è rivolta ancora una volta alle fragilità idrauliche del territorio. A seconda dei livelli di allerta, la popolazione è invitata a determinati comportamenti. Il quartier generale delle operazioni è la Polizia Municipale. A spiegarci cosa fare in caso di terremoto saranno invece i ragazzi speciali di Casa Caldine, che hanno realizzato un video. La presentazione del filmato sarà in occasione del convegno"Tutti insieme abilmente" sabato 11 maggio presso la Sala del Basolato.

D.G.