Firenze, 4 novembre 2020 - Quasi 200 persone su Ponte Vecchio a Firenze, con cartelli e striscioni, hanno partecipato alla manifestazione che dà il via alla 'Marcia dei Ristoratori' che, a piedi, dal capoluogo toscano raggiungerà Roma il 13 novembre. Una marcia per portare al governo le richieste delle categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia e del lockdown: ristoratori, ambulanti, artigiani, tassisti, Ncc e commercianti.

La protesta è stata organizzata dal gruppo Ristoratori Toscana e da Tni, Tutela Nazionale Imprese, e si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo del ristoratore che, il 22 agosto scorso, si è tolto la vita a Firenze per le preoccupazione sul futuro della sua attività: "Un minuto di silenzio perché il sacrificio di Luca non vada sprecato", ha detto Pasquale Naccari, portavoce del gruppo Ristoratori Toscana. Alla manifestazione partecipa anche lo chef Gianfranco Vissani.

I ristoratori in marcia di protesta contro il Dpcm stasera raggiungeranno San Casciano Val di Pesa (Firenze), poi le tappe successive saranno San Gimignano, Siena, San Quirico d'Orcia, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, La Storta e, infine, Roma, dove dovrebbero arrivare il 13 novembre. Da San Gimignano seguiranno della Francigena, l'antica via dei pellegrini diretti dalla Francia a Roma.

Per l'iniziativa di oggi gli organizzatori hanno posizionato striscioni sui lungarni vicino a Ponte Vecchio. Là si sono raccolti altri manifestanti nel corso della manifestazione: secondo quanto riferisce Ristoratori Toscana, i partecipanti complessivi sarebbero stati un migliaio. Su Ponte Vecchio è stato esposto un grande striscione con la scritta 'Ponti per il futurò, motto dell'iniziativa. "Con questi provvedimenti distruttivi il governo sta distruggendo questi ponti", accusa Naccari, secondo cui "l'unica cosa che sanno dire è chiudere, sembra che ci diano soldi a pioggia. in realtà non ci hanno dato un c...; si riempiono la bocca solo per parlare di evasione fiscale, ma di spreco di soldi pubblici non ne parla mai nessuno, perché la responsabilità è loro: basta, non accetteremo mai più leader politici che ci additano come evasori".

Con le chiusure del lockdown, lamenta il presidente dei Ristoratori Toscana, "ci ridurremo ad essere degli automi, schiavi al servizio delle multinazionali, esseri che esistono solo per lavorare e consumare, vivremo le nostre vite chiusi in casa con lo smart working, a rischio è l'intera società, e noi non possiamo accettarlo. Svegliamoci e uniamoci, riprendiamoci le nostre vite, ritorniamo ai valori dei nostri nonni che oggi la politica sacrifica sull'altare della sua incompetenza".

Fra le richieste dei manifestanti al governo ci sono la sospensione di tutte le tasse, l'abbattimento dei canoni d'affitto, il blocco degli sfratti, un fondo perduto per il periodo di chiusura adeguato ai cali di lavoro registrati, e un credito di imposta proporzionale alle perdite di fatturato.

