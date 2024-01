Protesi 3D in materiale riassorbibile, al Meyer il primo impianto in Europa

Firenze, 15 gennaio 2024 – L’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha raggiunto un primato unico in Europa: quattro giovani adolescenti sono stati operati con successo tramite l’utilizzo di una tecnica che non era mai stata utilizzata. I pazienti avevano una malformazione della gabbia toracica, il cosìddetto “petto escavato”. Si tratta di un abbassamento della parete toracica anteriore, che sebbene nella maggior parte dei casi non comporti disturbi funzionali, viene vissuta da chi ne è affetto come un difetto estetico importante, con ricadute psicologiche specialmente in età adolescenziale. L’equipe di chirurgia pediatrica ha quindi utilizzato delle protesi stampate in 3D in materiale completamente riassorbibile progettate dal laboratorio T3Ddy. Su questa ''impalcatura 3D'' sono state innestate delle cellule adipose prelevate dalla coscia del paziente che l'organismo ha completamente incorporato. In tutti e 4 i casi, l'intervento chirurgico è durato meno di 3 ore e i pazienti, in meno di una settimana sono tornati alla loro vita senza complicazioni post-operatorie inaspettate e avendo risolto l'impatto estetico della malformazione.