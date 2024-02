"Proteggersi dalle truffe online: appuntamento a Padule con esperti informatici e della polizia"

"Come non impigliarsi nella rete (informatica)". Sarà dedicato al tema, delle truffe e raggiri in rete l’incontro in programma oggi dalle 20,45 alla Parrocchia di Santa Maria e San Bartolomeo a Padulecon ingresso libero e gratuito. L’iniziativa, che rientra nel ciclo di appuntamenti dal titolo "Assapello!" organizzato da Avis, vedrà come relatori un giovane informatico, Andrea Gorrone, che indicherà gli accorgimenti per difendersi dai tentativi di raggiro e Luca Gorrone che, in una lunga carriera nella polizia è stato impegnato nel fronteggiare questi reati. Le conferenze informative proseguiranno ogni martedì sempre con inizio alle 20,45, fino al prossimo 4 giugno: gli incontri, saranno dedicati a diversi temi: argomenti legali ed economici utili alle famiglie ma anche di a attualità come il cyberbullismo e l’azzardopatia o la violenza di genere.