Prosperius Villa Cherubini. Doppia iniziativa per un’estate serena. Scattano i progetti Sollievo e Levitas

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, Villa Cherubini – Prosperius presenta due iniziative: una nel segno della novità e una nel solco della tradizione. In seguito al confronto in Regione e con i sindacati, e con il piano di riorganizzazione che procede come da programma, Villa Cherubini – Prosperius rilancia, quindi, la propria attività di eccellenza. È al via “Estate di serenità e sollievo a Villa Cherubini”: anche quest’anno la clinica privata apre le sue porte ai familiari non più giovani che necessitano di attenzioni particolari per un ricovero volontario. Analisi, visite specialistiche, fisioterapia e riabilitazione, personale specializzato, una grande palestra, tecnologie all’avanguardia e inserite in una cornice accogliente e abbellita dalla natura che la circonda. Sono questi gli ingredienti per un periodo di serenità e benessere psico-fisico dedicato ad anziani e persone con disabilità. Sempre a “Villa Cherubini – Prosperius” è nata da poche settimane anche la Clinica del Benessere curata dall’associazione tra professionisti “Levitas”che dà una risposta a tutte le persone affette dalla malattia dell’obesità. L’obiettivo è affrontare e risolvere la patologia che oggi colpisce circa 6 milioni di uomini e donne.