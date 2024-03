Prosperius-Villa Cherubini, c’è l’accordo. L’azienda: "È stato un confronto utile"

Raggiunto l’accordo tra "Prosperius-Villa Cherubini" e le sigle sindacali nell’ambito del tavolo convocato in Regione Toscana dal Consigliere del Presidente al lavoro e alle crisi aziendali, Valerio Fabiani.

Presenti, per "Prosperius-Villa Cherubini", il direttore generale Benedetta Bigazzi, accompagnata dal dirigente aziendale Stefano Fiorini e da Confindustria Toscana Centro Costa, nella persona di Paola Fabbrini. Le organizzazioni sindacali nelle persone di Mauro Faticanti e Silvio Berlingieri per la Camera della Lavoro Metropolitana di Firenze, Alessandro Giorgetti per la FP-CGIL Firenze, Maurizio Magi per la Filcams CGIL Firenze, Raffaele Colacione per Nidil-CGIL Firenze oltre, naturalmente, alla RSA aziendale.

L’incontro coordinato da Valerio Fabiani (nella foto), accompagnato per l’occasione dagli uffici dell’unità di crisi lavoro e dall’agenzia regionale ARTI della Regione Toscana, si è concluso con un accordo su più punti, verbalizzato dai presenti.

"Un incontro decisamente proficuo con le sigle sindacali e le istituzioni al tavolo - dichiara il direttore generale di "Prosperius–Villa Cherubini" Benedetta Bigazzi. - L’obiettivo, da parte di tutti, è proseguire in questo percorso di dialogo costante e costruttivo".

L’azienda da qualche mese ha avviato un coraggioso piano di riorganizzazione cui ha seguito, a inizio gennaio, l’accoglimento e l’avvio della procedura di composizione negoziata con un esperto indipendente, il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, Enrico Terzani. L’accordo è parte integrante di questo percorso. Sono già stati convocati due successivi incontri di aggiornamento, il 25 marzo e 22 aprile, nella sede aziendale.

"Grazie a Regione Toscana e al consigliere Valerio Fabiani – conclude Benedetta Bigazzi – per l’organizzazione del tavolo e per l’attività di mediazione: un confronto utile per il nostro comune obiettivo, il prosieguo costante dell’efficienza di "Prosperius–Villa Cherubini" e la cura dei nostri pazienti, nell’interesse di ognuno di loro e dell’intera comunità. Il piano di riorganizzazione aziendale, che stiamo attuando con l’aiuto di qualificati consulenti esterni, è la miglior opportunità per proseguire senza interruzioni l’esperienza sanitaria di eccellenza che garantiamo al territorio, ormai da decenni, dalla diagnostica alla chirurgia, dalla degenza alla riabilitazione".