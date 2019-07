Firenze, 9 luglio 2019 - Quando la solidarietà incontra la bellezza. Serata evento stasera al Forte Belvedere, dove si sono date appuntamento 150 persone per aiutare la onlus Amici del Pronto Soccorso, che da anni si dedica alla raccolta di fondi per fornire il pronto soccorso dell’ospedale di Careggi di macchinari all’avanguardia.

Dopo la Charity chef night del 4 luglio scorso, dove chef stellati e non hanno organizzato una cena che ha raccolto 5.300 euro sempre per il pronto soccorso, soci e sostenitori dell’associazione si sono riuniti per raccogliere donazioni per comprare due massaggiatori esterni automatici e due ecografi.

"E’ una serata che si svolge ogni anno ed è molto sentita perché, grazie al contributo dei partecipanti, si acquistano tecnologie che possono salvare le vite", dice il direttore del Pronto Soccorso di Careggi, Stefano Grifoni.

"Il nostro obiettivo è agevolare il lavoro del Pronto soccorso di Careggi che è un’eccellenza non solo fiorentina e toscana", spiega il presidente della onlus Antonio De Virgiliis.

Un ecografo è stato già donato da uno degli uomini più ricchi del mondo: l’ex tennista Ion Tiriac. Alla serata sono intervenuti, tra gli altri, il direttore della Nazione, Francesco Carrassi, il questore Armando Nanei, Giorgio Fiorenza, presidente del Cda dell’Educandato della Santissima Annunziata, e il patron de Il Bisonte Firenze, Wanny Di Filippo.

© Riproduzione riservata