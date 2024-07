Proiezioni al pomario dell’Acciaiolo. In partenza la rassegna OpenCine

Apre i battenti OpenCine, orizzonti resistenti’, il cinema estivo al Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci: fino al 7 Agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, a cura de "Gli Amici del Cabiria APS", associazione che quest’anno compie 30 anni di vita. Una proposta, spiegano gli organizzatori che spazia su temi quali il lavoro, l’ambiente, la rivalsa degli "ultimi", i migranti, la questione iraniana, la famiglia disfunzionale, e tanto altro. Molti i film italiani in rassegna che quest’anno hanno rivelato opere prime davvero interessanti come quelle di Michele Riondino e Micaela Ramazzotti, diversi i generi proposti insieme a film di grandi registi quali Luc Besson e Woody Allen.

Ogni film sarà introdotto brevemente da esperte/i di cinema e le serate saranno arricchite da un punto ristoro allestito su una BCargo trasformata in Food Truck: il CiclòBistrò. ù

Ecco gli appuntamenti di luglio: oggi "Ferrari" di Michael Mann; il 22 "Un anno difficile" di Nakache, Toledano; 23 "Mary e lo spirito di mezzanotte" di Enzo D’Alò; 24 "Dogman" di Luc Besson; 25"Palazzina Laf" di Michele Riondino, 26 "Un colpo di fortuna" di Woody Allen; 29 "Diabolik chi sei?" di M.e A. Manetti; 30 "Assassinio a Venezia" di Kenneth Branagh; 31 "The old Oak" di Ken Loach. Ad agosto invece: 1 "Tatami - una donna in lotta per la libertà" di Ebrahimi, Nattiv; 2 "Io capitano" di Matteo Garrone; 5 "The holdovers - Lezioni di vita" di Alexander Payne; 6 "10 minuti" di Maria Sole Tognazzi; 7 "Felicità" di Micaela Ramazzotti. Apertura biglietteria 20,45.