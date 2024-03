Progetto salute con i Fratres

Grande successo per il "Progetto salute", portato avanti dal gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa con le seconde classi della scuola media Leonardo da Vinci. Un’iniziativa finalizzata all’educazione al dono e all’informazione sulla donazione di sangue alla quale i ragazzi partecipano da tempo con entusiasmo. Sono infatti anni ormai che il gruppo Fratres collabora con la direzione didattica e con il gruppo insegnanti per la realizzazione di questi incontri. Quest’anno in aula è intervenuta anche la sindaca Angela Bagni, insieme alla dirigente scolastica, la professoressa Eleonora Marchionni, per un saluto ai ragazzi e un ringraziamento al Gruppo Nesi. "Ringraziamo la scuola media e i nostri amici che hanno portato le loro preziose testimonianze sulla donazione di sangue - spiegano i responsabili del gruppo Fratres - certi di aver seminato una sensibilità nuova a un gesto così grande".