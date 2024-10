Progetto “Rastrello“ anche per giovani migranti del Cas

Anche un gruppo di giovani migranti del centro accoglienza straordinaria "Demidoff" di Pratolino partecipa al progetto "Rastrello", parte del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana, rivolto a persone con lievi fragilità con obiettivo dell’apprendimento e dell’acquisizione di abilità grazie all’inserimento in contesti agricoli e agrituristici di aziende locali. Per questo gli ospiti del Cas vengono accompagnati dagli operatori ad un’azienda agricola di Calenzano. Qui, dopo aver seguito un corso in tema di sicurezza sul lavoro, partecipano ad operazioni come la cura delle api, la vendemmia o i lavori nelle ulivete. Per i giovani migranti vagliesi il progetto, che ha preso il via nelle scorse settimane, durerà alcuni mesi, coinvolgendo una decina di giovani ospiti del centro d’accoglienza. N.D.R.