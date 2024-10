Progetto ‘InTerra Healthy Soil’. Lo stato dell’arte del nostro suolo. La biancheria ora oggetto di ricerca

di Sandra Nistri

Non è importante il modello, la misura o il prezzo ma anche i capi di intimo, in particolare le mutande, potranno diventare un inedito mezzo per testare la salute del suolo. Un accostamento apparentemente incongruo questo che sarà però chiarito nell’ambito di un trekking rurale nella Piana in programma il prossimo sabato per il progetto "InTerra - Healthy Soil in Sesto", promosso dal Comune di Sesto Fiorentino insieme ad Unifi e CNR nell’ambito dell’open call del progetto HuMuS - Healthy Municipal Soil di ANCI Toscana. L’appuntamento è per il 12 ottobre alle 14,30 nell’area Green Up 42 (via del Pantano) per una passeggiata guidata nella Piana alla scoperta di alcune aziende agricole e dei loro prodotti e dei segreti per conoscere e migliorare la salute del suolo.

Durante il percorso gli esperti mostreranno alcune semplici tecniche di valutazione della qualità del suolo, tra cui, appunto, il "test dell’intimo", che ogni partecipante potrà replicare nel proprio giardino contribuendo alla campagna di "citizen-science" finalizzata a mappare la qualità dei suoli di Sesto Fiorentino. Saranno anche eseguiti il test della vanga, l’analisi dei lombrichi e prove con il penetrometro per misurare la compattezza del suolo.

In particolare il "test dell’intimo" consiste nell’interramento di un paio di mutande di cotone per alcune settimane, trascorse le quali vengono dissotterrate e osservate: più il capo intimo risulterà degradato, migliore sarà lo stato di salute del terreno in cui è stato seppellito. Il trekking rurale è aperto ad adulti e bambini, la partecipazione è completamente gratuita previa prenotazione all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/InTerraSesto.

Sulla stessa pagina è possibile consultare il programma di tutte le iniziative promosse nell’ambito del progetto: tra queste il "Mutanda Day" del prossimo 16 novembre, una giornata dedicata alla conoscenza del "test dell’intimo": "Dopo l’evento di lancio rivolto principalmente ad aziende e portatori di interesse, il progetto InTerra va avanti con la prima delle attività aperte a tutta la cittadinanza - dice l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi - Il percorso partecipativo mira a valutare la fattibilità di un distretto biologico nel nostro Comune, ma anche a sensibilizzare e a far conoscere il tema della salute del suolo, spesso impoverito da uno sfruttamento eccessivo e poco attento".