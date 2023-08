Progetto fermo a Campi per la variante attesa a ovest

"Sono andati perduti tutti i finanziamenti previsti per la Circonvallazione Ovest: ora il fallimento dell’opera è davvero completo". A dirlo è Paolo Gandola, capogruppo di centrodestra a Campi. Il tratto stradale è quello che va dalla rotatoria di Capalle fino a via Barberinese. "In questi giorni la giunta ha deciso di richiedere alla Cassa depositi e prestiti, che aveva accordato un finanziamento di 780mila euro per realizzare la Circonvallazione, un diverso utilizzo del mutuo" dice Gandola, ovvero per la riqualificazione del parco e di Villa Rucellai, lavori già in parte finanziati dal Pnrr. Poi Gandola ricorda che i finanziamenti regionali, sempre per la Circonvallazione Ovest erano andati già perduti nei mesi precedenti. "Un fatto scandaloso che mette in luce l’incapacità della passata e attuale amministrazione che nulla fa per realizzare la Circonvallazione attesa da decenni".