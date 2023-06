Profumi ed emozioni Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella apre una nuova storia

di Eva Desiderio

Il Gelsomino del Granduca ti conquista, la Bizzarria ti ammalia, la Magnolia ti seduce e l’Iris ti coccola per la vita. Profumi di Firenze, che il mondo ci invidia fin dai tempi dei Medici e che ora l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella lancia per ribadire il suo legame con la città, la sua storia, la sua cultura. Tre eau de parfum, le prime nella storia dell’istituzione che vanta tanti secoli, che andranno nel mondo da oggi nei cento negozi che distribuiscono i prodotti pregiati e sull’on line della maison che ha la sede storica in via della Scala. "Stiamo investendo molto, in nuove aperture a Londra e a Parigi – racconta Giampiero Pesenti, Ceo di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella che dal 2020 col gruppo di famiglia Italmobiliare ha acquistato il brand dall’Ingegner Eugenio Alphandery che lo ha rilanciato a livello internazionale _ in ricerca soprattutto storica, sulla formazione del personale e sulla cultura. Da qui questa prima mostra digitale e immersiva nelle nostre sale curata da Felice Limosani, Blooming in Paradise, che sarà visitabile gratuitamente in via della Scala fino a novembre e poi andrà nel mondo. E questo è solo l’inizio", promette Giampiero Pesenti.

Ed eccole le quattro scatole di prezioso cartone a forma di libro che contengono queste quattro prime eau de parfum che traggono origine dalle piante e dai fiori che sono ancora quelli del Cinque-Seicento ereditati fino ad oggi dal Granduca Cosimo I e Cosimo III de’ Medici, per quel Giardino Segreto che ancora fa sognare nella Villa di Castello. Per questo Pitti Uomo 104 ieri sera si è aperto il paradiso di Villa La Petraia per una experience alla quale ha preso parte anche il presidente di Italmobiliare Carlo Pesenti. "Nel 1980 fu ritrovato questo agrume chiamato Bizzarria _ dice Gian Luca Perris direttore generale della maison che ha elaborato questi gioielli olfattivi _ che si credeva estinto sempre alla Villa di Castello. Ce ne sono ancora molte di queste meraviglie e noi come Santa Maria Novella stiamo prendendoci cura di tutelare quest’unico giardino". Aspettando l’apertura di oggi di Pitti Uomo 104 alla Fortezza si sono riempiti hotel e ristoranti, ci si è messi a tutta eleganza per la cena di gala del Centro Moda a Villa Bardini di ieri sera per 260 ospiti, ci si perde in mille cocktail. E ci sono tanti ospiti vip in città, fra cui Leonardo DiCaprio in compagnia dei genitori e dell’amico e collega Tobey Maguire, lo Spiderman sul grande schermo, che hanno fatto visita alle Cappelle Medicee e al Bargello. Accompagnati da Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, hanno apprezzato il mausoleo della famiglia granducale e il Bargello, esprimendo apprezzamento e interesse per le opere di Michelangelo, Donatello, Giotto e Verrocchio.

Intanto gli studenti della sede di Firenze di Istituto Marangoni per i corsi di creating art & fashion hanno esplorato gli archivi di Gianfranco Ferrè, con gli abiti e le memorabilia del grande architetto dello stile acquistati nel 2015 da Cristina Calori, imprenditrice bolognese proprietaria di WP Lavori in Corso che nella boutique fiorentina di via della Vigna ha svelato ieri sera il lavoro di ricerca degli studenti di Marangoni. L’esposizione che si chiama "The Alchemist of Fashion" si potrà visitare fino a venerdì.