Produrre da fonti rinnovabili: c’è il bando per la comunità energetica

Pubblicato dal Comune un avviso per verificare chi sia interessato a produrre e condividere energia rinnovabile. Greve vuole realizzare una comunità di energia rinnovabile (Cer), basata sulla partecipazione volontaria, unita nell’intento di incrementare i benefici ambientali, economici e sociali nel territorio. "Considerata la sensibilità crescente nei cittadini, espressa anche in occasione degli ultimi incontri pubblici sul tema della comunità energetica – annuncia l’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi – abbiamo deciso di far partire un’ulteriore fase conoscitiva in modo da valutare l’interesse di enti pubblici e soggetti privati del territorio a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile". Una Cer è un soggetto giuridico non profit a cui possono aderire persone fisiche, pmi, imprese, pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. Per fare questo la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico, eolico, biomassa) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi migliori di quelli di mercato. Di questa nuova realtà possono far parte anche coloro che possiedono e mettono a disposizione un lastrico o tetto e gli impianti realizzati da privati possono usufruire della detrazione Irpef del 50% fino a un massimo di 96mila euro. Per manifestare il proprio interesse alla Cer occorre compilare l’apposito modulo disponibile nella rete civica del Comune.

An.set.