Niccolò Ciatti, il pm conferma la richiesta di condanna a 24 anni per Bissoultanov

Girona (Spagna), 2 giugno 2022 - "Bissoultanov sapeva di uccidere, ha colpito Niccolò con un calcio mortale da cui lui non ha potuto difendersi, perché guardava da un'altra parte". Il pm Victor Pillado ha confermato la richiesta di condanna a 24 anni per il ceceno accusato di aver ucciso volontariamente il 21enne di Scandicci Niccolò Ciatti. Sulla pista del St Trop, la notte dell'11 agosto 2017, "non ci fu una rissa, ma un'aggressione", ha sostenuto ancora il pm, "le conseguenze di quel calcio erano prevedibili, per lui che faceva lotta e conosceva le arti marziali".

Riguardo all'interrogatorio reso ieri dell'imputato, la pubblica accusa ha definito "amnesia selettiva" i tanti non ricordo riferiti. "Non ricordo" relativi alle circostanze "per lui più scomode". La pubblica accusa individua un movente futile, "in discoteca si balla, ci si può spingere, nessuno si conosce" a monte dell'azione omicidiaria messa in atto sulla pista da ballo, ma una dinamica diversa "da un incidente stradale come invece sostiene la difesa". Poi, rivolto ai giurati popolari, il pm li ha invitati a mettersi "nella posizione della famiglia, che non riavrà Niccolò ma esige giustizia e una condanna adeguata". "Pensate se steso al suolo della discoteca ci fosse un vostro caro".

Sulla posizione di Movsar Magomadov le posizioni del "ministerio fiscal" e delle parti civili divergono, invece. Per Francesc Co, legale spagnolo dei Ciatti, Magomadov è stato la "spalla" di Bissoultanov, e anche per il legale dei locali da ballo della Costa Brava, Joaquim Boadas, il secondo ceceno "è stato "complice, ha dato protezione, è stato utile a Bissoultanov".

La pubblica accusa ha invece sostenuto la sua estraneità alle contestazioni, ribadita dal suo difensore, Sergio Noguero. Gli imputati, presenti in aula, alle loro spalle le loro famiglie, hanno ascoltato in silenzio le fasi finali del processo seduti al solito posto, nella prima fila dello spazio per il pubblico. I Ciatti sono invece seduti dalla parte opposta dell'aula.