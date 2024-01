Fumo dai contatti elettrici sulla tramvia: stop al convoglio

Firenze, 10 gennaio 2024 – Una giornata davvero impegnativa per Gest, che oltre a dover affrontare l’importante incidente di Scandicci (qui l’articolo) ha dovuto fermare un altro convoglio, stavolta a Firenze. E’ successo a Santa Maria Novella, a causa di fumo che ha iniziato a uscire dai pannelli di un vagone, pannelli dietro ai quali si trovano i contatti elettrici.

La situazione è stata gestita e risolta in autonomia da Gest e non sono intervenuti i vigili del fuoco; il mezzo è stato fermato e i passeggeri sono stati fatti scendere per precauzione.