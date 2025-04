Principio d’incendio al Mercato Centrale. Momenti di paura, ma danni limitati

Momenti di paura ieri mattina al Mercato Centrale di Firenze, dove un incendio è divampato all’interno di una bottega al primo piano. Intorno alle 11, una fiamma sprigionata dalle braci ha provocato un denso fumo che in pochi minuti ha invaso la struttura, rendendo necessaria l’evacuazione immediata di clienti, operatori e commercianti. L’allarme è scattato subito e numerosi avventori sono stati fatti uscire in tutta fretta, mentre una colonna di fumo, ben visibile anche dall’esterno, si diffondeva nei corridoi e negli spazi comuni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Determinante anche il pronto intervento della squadra interna di addetti alle emergenze, che ha contribuito a contenere il rogo nei primi, concitati istanti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. In breve tempo, completate le operazioni di bonifica e di controllo della struttura, il Mercato ha potuto riaprire le porte al pubblico. La bottega interessata dall’incendio, invece, resterà chiusa fino a data da destinarsi, in attesa delle necessarie verifiche e degli interventi di ripristino. Saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si è fatta attendere la polemica sulla sicurezza. ""E’ mai avvenuto un controllo alla cappa?", chiede della list Schmidt Massimo Sabatini.

"L’incendio scoppiato ieri al Mercato Centrale ha portato alla luce un problema grave che più volte avevamo già segnalato", sottolinea Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva.

"Durante i soccorsi – aggiunge – i mezzi dei vigili del fuoco hanno incontrato difficoltà ad accedere a causa della presenza delle bancarelle del mercato di San Lorenzo. Questa situazione non è più sostenibile: la sicurezza deve venire prima di tutto". Casini ha chiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per una revisione della disposizione dei banchi, il rispetto delle norme sull’occupazione del suolo pubblico e una verifica complessiva delle condizioni delle strutture. "Non si tratta solo di tutelare l’immagine di Firenze – conclude – ma soprattutto di garantire la sicurezza di cittadini, operatori e turisti".

Rossella Conte