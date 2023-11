PrimOlio Stand, assaggi ed eventi. L’oro verde torna protagonista

"E’ un’annata complicata, con una forte riduzione della produzione delle olive dovuta all’andamento climatico che in primavera ha compromesso l’allegagione e in estate ha colpito con la siccità. Ma il territorio di Bagno a Ripoli ci ha abituato a prodotti molto interessanti e anche quest’anno ci son delle eccellenze da degustare insieme". Poco, ma ottimo l’olio ripolese del 2023, secondo Alessandro Parenti di Anapoo, l’associazione degli assaggiatori professionisti dell’extra vergine d’oliva. La produzione locale conferma dunque di essere davvero l’"oro verde" e torna protagonista di PrimOlio, oggi e domani ai Giardini i Ponti e in via Roma.

I produttori di zona presentano al pubblico il frutto del loro lavoro e impegno, insieme a tante altre iniziative collaterali tutte nel nome di una terra ricca e speciale e della sua cura.

Gli oli di quest’anno concorreranno come sempre anche al premio per il miglior prodotto dell’annata, la "Gocciola d’oro" che sarà attribuito dagli esperti tra qualche settimana.

Lo scettro è attualmente nelle mani dell’azienda Reto di Montisoni che ha vinto l’ambito premio per il 2022. Per la sua venticinquesima edizione, la mostra mercato dell’olio extravergine di Bagno a Ripoli, si apre ufficialmente alle dieci alla presenza tra gli altri della vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, del sindaco Francesco Casini e dell’assessore allo sviluppo economico Francesca Cellini.

E col taglio del nastro, prendono il via tante iniziative. Oltre agli stand dei produttori e delle aziende olivicole, con la possibilità di assaggiare e acquistare il loro olio fresco di frangitura, in programma anche lezioni di degustazione con i sommelier di Anapoo e di Slow Food. Presente come sempre il mercato contadino con prodotti di filiera corta. I ristoratori del territorio si esibiranno in show cooking con ricette che esalteranno l’olio "novo". Non mancheranno lo street food, gli stand delle associazioni dell’olio (Città dell’Olio e Airo) e l’atteso e ormai tradizionale appuntamento con la frangitura delle olive in diretta a cura del frantoio OMT: l’olio ricavato sarà donato alle famiglie in difficoltà.

Decine gli stand delle associazioni di volontariato con la presenza anche della Consulta dei giovani di Bagno a Ripoli, della Pro Loco e delle scuole del territorio.

Su via Roma, saranno allestiti decine di banchi con i manufatti artistici degli artigiani di Cna, i commercianti di Confesercenti e dei tre centri commerciali naturali del territorio.

Oggi alle ore quindici allo spazio dibattiti si parla di sentieri toscani col Gruppo trekking, mentre alle diciassette al circolo sms sarà presentato il libro fotografico "Bagno a Ripoli. Il giardino di Firenze" con immagini di Andrea Rontini e testi di Silvia Diacciati e a seguire la mostra fotografica "Obiettivo Bagno a Ripoli" con la premiazione dei tre vincitori. Stasera gli stand chiuderanno alle diciannove per riaprire domani alle 9 fino a sera.