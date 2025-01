Primo soccorso anche a scuola

Approvata all’unanimità, in consiglio comunale, una mozione presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro dedicata al primo soccorso nelle scuole. Il documento, in particolare, impegna il sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale a farsi promotori di un progetto simile a quello realizzato nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione da poter mettere in atto nelle scuole di Calenzano, tenendo conto delle diverse età e competenze degli studenti e prevedendo percorsi diversificati, ad esempio, per gli alunni delle scuole primarie e per quelli delle secondarie di primo grado. Già negli scorsi anni, fra l’altro, il Comune aveva dato vita a progetti di questo tipo con la collaborazione dell’Istituto comprensivo di Calenzano e di associazioni di volontariato del territorio.