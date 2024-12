Primo incontro di Voci dal Gasometro. La community di cittadini che punta a vivere meglio il rione

Si è svolto il primo incontro ufficiale della nuova community “Voci dal Gasometro”, che nasce con l’obiettivo di dare voce a tutti coloro che vivono, lavorano e partecipano alla vita del quartiere del Gasometro nel cuore di San Frediano. Circa cinquanta persone hanno partecipato all’incontro, segnando l’inizio di un percorso collettivo e propositivo per migliorare la qualità della vita nella zona.

“Voci dal Gasometro” si propone come un punto di riferimento per tutti i residenti, ma non solo. La community si rivolge a chi vive nel quartiere: commercianti, genitori, studenti e tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla vivibilità e all’identità del Gasometro. L’incontro ha dato il via a una serie di discussioni costruttive sui temi principali che riguardano la zona, tra cui la manutenzione delle aree pubbliche, il miglioramento dell’illuminazione, la sicurezza stradale e il controllo degli accessi nell’area.