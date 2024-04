Prima infanzia e servizi. La chiamata della Regione

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene l’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa delle famiglie toscane. Il bando è rivolto alle famiglie con bambini residenti in Toscana, in possesso di ISEE fino a 35mila euro. Il contributo regionale corrisponderà a un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità e, integrato con il Bonus INPS, permetterà alle famiglie di avere un’agevolazione per la frequenza dei nidi fino ad un massimo di 800 euro mensili. Il contributo potrà essere riconosciuto a decorrere dal mese di settembre 2024 fino a luglio 2025.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 del 29 maggio 2024 fino alle ore 18 del 27 giugno 2024.