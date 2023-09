Prima campanella, tutto pronto. Ultimo sopralluogo nelle scuole-cantiere

Il suono della prima campanella è fissato per domani e nelle scuole calenzanesi si danno gli ultimi ritocchi ai lavori effettuati nei mesi estivi in vista del via all’anno scolastico. In questi giorni il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Alberto Giusti e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Maggi hanno fatto un sopralluogo, insieme ai tecnici, in alcuni plessi dove sono stati ultimati o sono in fase di ultimazione gli interventi. In totale sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 350mila euro. Alla scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello l’intervento più rilevante che ha visto la posa di giunti alle travi in cemento per garantire l’adeguamento normativo della staticità dell’immobile. Effettuata anche una manutenzione su tutte le finestre delle aule, con la modifica dei meccanismi di apertura, concordata dall’ufficio tecnico e dalla dirigenza dell’Istituto comprensivo.

Alla palestra del plesso sono state poi sostituite le porte dei bagni negli spogliatoi e il magazzino è stato tinteggiato. Interessata anche l’area esterna del Comprensivo dove sono in corso i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Mascagni che vedrà 20 nuovi posti auto a servizio della popolazione scolastica e dei frequentatori del teatro Manzoni. Al nido "Il Trenino", all’interno del quale è iniziata nei giorni scorsi l’attività didattica, sono stati sostituiti i pannelli radianti sul soffitto, risolvendo il problema delle perdite dell’impianto di riscaldamento ed è stata realizzata una nuova pavimentazione in alcune aule. L’importo dei lavori è di circa 50mila euro. Alla primaria di Settimello sono state infine dipinte le aule delle prime classi.

