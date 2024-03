Preti di lungo corso. Diocesi in festa

Come ogni Giovedì Santo hanno rinnovato le loro promesse sacerdotali nel corso della liturgia della messa crismale, apertura solenne del Triduo pasquale, presieduta in Cattedrale dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. È stata l’occasione per i presbiteri diocesani, parroci, canonici e incaricati degli uffici, anche per ricordare gli anniversari di ordinazione, che saranno poi festeggiati il 24 giugno prossimo, nella solennità di san Giovanni Battista, patrono di Firenze. Quest’anno in due raggiungono i 75 anni di sacerdozio, un traguardo non da tutti. Sono don Aroldo Carotti, quasi centenario, e don Silvano Nistri, prete della generazione di don Milani, “solo“ novantottenne. Tocca i settant’anni di sacerdozio don Norberto Poli, ordinato nel 1954, mentre sono 65 anni di sacerdozio per don Silvano Sansò, per padre Artemio Boschi, cappuccino, per padre Maurizio Olivo Manetti, passionista, e per padre Sesto Pieroni, scolopio. Ci sono poi due preti diocesani che festeggiano sessant’anni di sacerdozio: si tratta di don Brunetto Fioravanti e don Dino Fusi. Nozze d’oro con la chiesa fiorentina per altre due figure di spicco del presbiterio: auguri quindi al vicario generale della diocesi, monsignor Giancarlo Corti, a monsignor Vasco Giuliani, rettore di Orsanmichele e della chiesa di San Carlo, e a don Roberto Tassi.

Cinquant’anni di sacerdozio anche per monsignor Lucio Norbedo (dell’Opus Dei) e per i religiosi regolari, padre Giacomo Alborghetti (delle Fraternità monastica di Gerusalemme), padre Graziano Lezziero, domenicano, padre Guglielmo Papucci, cappuccino, padre Giuliano Riccadonna, assunzionista.

Celebrano 25 anni di sacerdozio don Enrico Banchini, don Francesco Carensi, don Mario Gianni, don Mario Tomasello. Insieme a loro, anche don Clement Ndaye Tsimbalanga dell’arcidiocesi di Kananga (Repubblica democratica del Congo). Tra i religiosi, padre Klauss Costabiei dei Sacramentini e padre Piero Vivoli, cappuccino.

Tra i diaconi permanenti, compie 25 anni di ordinazione diaconale Renzo Biagini.