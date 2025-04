"Presto ufficializzeremo. Tomasi insieme agli alleati"

Pasqua è passata, Pasquetta pure, il 1 maggio resta all’orizzonte. Ma fronte regionali, in casa di Fratelli d’Italia il motto è il seguente: "È ora di partire". Indipendentemente da quello che il centrosinistra farà e nonostante le resistenze degli alleati di coalizione sul nome del candidato governatore nella persona del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

"Siamo convinti che sia il miglior candidato possibile, non solo per la campagna elettorale, ma anche per governare questa regione come merita di essere governata", parola di Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale del partito di Giorgia Meloni.

Il deputato, ieri in visita al carcere di Sollicciano, ha predicato calma e gesso rispetto a settimane di turbolenze tra FdI, Lega e Forza Italia. Uniti si dal ’94, ma divisi in questa fase storica sul profilo su cui andare all-in per spodestare il Pd dal governo della Regione. Vero, la Toscana inevitabilmente rientra nel mosaico nazionale delle 4 regioni che andranno in autunno al voto (per il Veneto, resta calda l’opzione dello slittamento al 2026). Al netto degli incastri tra partiti per non scontentare nessuno la convinzione palesata da Donzelli è che "arriveremo presto anche a ufficializzare tutti insieme il sostegno del centrodestra a Tomasi".

Quell’"anche" fa riferimento alla sintesi trovata in consiglio regionale sull’altro pistoiese, Alessandro Capecchi, come portavoce regionale delle opposizioni tutte.

Fratelli d’Italia è decisa e convinta a far valere la carta dell’attore plenipotenziario di governo a Palazzo Chigi. Consapevole di essere la forza trainante del centrodestra anche in Toscana. Basta evitare forzature - che già ci sono state dopo lo ’strappetto’ (ricucito) interno al partito della fiamma con la fuga in avanti del vice coordinatore Diego Petrucci: "La tripla carica di Tomasi è una iattura", aveva detto a La Nazione -. "Ovviamente con gli alleati siamo in contatto e in dialogo continuo. Il giro di ascolto di Tomasi con le categorie produttive e con i gruppi sociali sta proseguendo - ha aggiunto Donzelli -, sta andando molto bene, anche oltre le aspettative". La strategia anti-Giani per FdI pare essere questa: caldeggiare una candidatura figlia del primo partito del centrodestra non di rottura, ma affidabile per background amministrativo alla guida di un Comune capoluogo.

Fra.Ing