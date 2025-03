Presto nuovi alloggi popolari: "Il bando uscirà entro Pasqua"

Torneranno presto sul mercato dei bisogni abitativi ben 18 appartamenti del patrimonio di edilizia pubblica comunale di Bagno a Ripoli. In questo momento sono sfitti, nonostante ci sia ancora una lunga lista di attesa di famiglie che aspettano di poter avere un tetto di edilizia popolare sotto cui vivere: attualmente sono 95 i nuclei familiari che hanno i requisiti necessari e sperano di poter accedere quanto prima a una casa Erp. Insieme ad altri 4, quindi per un totale di 22 appartamenti, non sono in questo momento abitabili, spiegano dall’amministrazione comunale: necessitano di lavori urgenti per ripristinare impianti, pareti, strutture e poter così tornare ad essere fruibili. Il passare del tempo e l’usura da utilizzo, hanno reso necessario sottoporli a un restyling prima di poter tornare ad ospitare in sicurezza qualche famiglia.

Il Comune ha trovato dei fondi per mettere mano almeno alla maggior parte di questi appartamenti sfitti: ha stanziato 150 mila euro che serviranno a ristrutturarne appunto 18. Per alcuni di questi immobili si tratta di lavori impegnativi, per altri di interventi minori, ma fondamentali per renderli nuovamente fruibili. "Ma tutti torneranno presto ad essere agibili e potranno essere rimessi a disposizione delle famiglie" promette l’assessore al sociale Sandra Baragli. Bisognerà però attendere ancora un po’: i lavori infatti partiranno entro il prossimo autunno; saranno eseguiti da Casa spa. "Abbiamo trovato risorse importanti da finalizzare al ripristino, per ora, di questi 18 appartamenti. Ci aiuteranno a garantire il diritto alla casa a sempre più persone in difficoltà".

L’assessore Baragli annuncia anche che "entro Pasqua il Comune pubblicherà il nuovo bando per gli alloggi popolari". Riaprono dunque a breve le procedure per chiedere di poter fruire di una casa di edilizia popolare o per tornare a scalare la graduatoria degli aventi diritto in base a Isee e composizione del nucleo familiare; nell’ultimo bando del 2022, l’Isee massimo per entrare in graduatoria era di 16.500 euro. Ad oggi a Bagno a Ripoli sono presenti 357 alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui 292 di proprietà del Comune ripolese, 65 di quello di Firenze.