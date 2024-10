Prestito libri. Arriva ’Bibliocoop’

Bibliocoop arriva a Scandicci.

Taglio del nastro ieri nella sala soci di via Aleardi, che sarà intitolata al grandissimo vignettista Sergio Staino.

Il servizio prestito libri sarà disponibile tre mattine la settimana, gestito dai volontari con la Biblioteca comunale.

In catalogo si potranno trovare novità editoriali, "storie senza confini" per promuovere l’inclusione e l’accoglienza oltre il pregiudizio, una sezione dedicata al fumetto e alla graphic novel, pensata per i più giovani e gli amanti del genere, e una dedicata ai più piccoli. Ci sarà anche uno spazio lettura. Per i referenti della sezione cittadina, un’opportunità culturale che si affianca a quella del circolo di lettura.