Presidio dei sindacati al Centro Pecci per “ritirare i licenziamenti”

Firenze, 4 settembre 2023 - Un presidio di protesta dei sindacati per far "ritirare i licenziamenti" dei due dipendenti del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci si è svolto questa mattina di fronte alla struttura. Alla manifestazione hanno partecipato circa 25 persone in rappresentanza di Fp Cgil e Uil Fpl di Prato. "Non si risana il Pecci sulle spalle dei lavoratori", lo slogan dei sindacati, che hanno anche esposto uno striscione con questa dicitura, in riferimento ai problemi di bilancio con cui la Fondazione per le arti contemporanee in Toscana ha giustificato i due licenziamenti.

"Il Pd di Prato è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Centro Pecci e chiede che vengano immediatamente ritirati i due licenziamenti decisi dal consiglio di amministrazione della Fondazione - afferma in una nota il segretario provinciale dei Dem pratesi Marco Biagioni -. Si deve fare un passo indietro, aprire subito una trattativa con i sindacati e attivare il tavolo di confronto con Comune e Regione per esplorare tutte le possibili soluzioni".