Firenze, 21 ottobre 2021 - “Non vogliamo assolutamente che quella dirigente torni nel nostro comprensivo”. È guerra aperta tra la Masaccio e la preside Annarita Fasulo che, dopo aver vinto il ricorso, a breve tornerà in quella scuola da cui era stata “cacciata” in seguito ad una clamorosa manifestazione di genitori e docenti.

Stamattina una delegazione composta da mamme, babbi, personale Ata e insegnanti, consegnerà al dirigente dell’Usr Ernesto Pellecchia una lettera con numerosissime firme. In contemporanea, davanti alla sede dell’Usr di via Mannelli si svolgerà un presidio spontaneo. Il problema, fanno notare genitori e professori, è che “la preside ha vinto il ricorso per un vizio formale del provvedimento emanato dall’amministrazione scolastica”. È così che, nella lettera, la scuola chiedere all’Usr di emettere un nuovo provvedimento, stavolta “corretto”, in modo che la contestatissima dirigente non torni proprio alla Masaccio.

Dopo lo sciopero dello scorso anno, Fasulo venne trasferita al comprensivo Sandro Pertini di Vernio, a Prato. Adesso si trova a dirigere il comprensivo Verdi, ma lei vuole e deve tornare nell’istituto che le spetta. “Abbiamo dimostrato che tutta la procedura fatta dall’Usr è stata illegittima - ci aveva spiegato il suo legale, l’avvocato napoletano Marco Siviero -. La dirigente è stata spostata senza che avesse la possibilità di replicare ai fatti contestati. E poi la relazione ispettiva non ha fatto emergere alcun elemento contro di lei”.

Non appena alla Masaccio è arrivata la notizia, è stato il panico. “Ci sono professori che hanno detto che chiederanno il trasferimento oppure che si metteranno in malattia”, le preoccupatissime informazioni che girano via chat. I genitori sono pronti a scendere nuovamente in piazza. “Non possiamo tornare a rivivere quel clima di terrore - affermano -. Gli insegnanti hanno vissuto in un clima terribile. Per non parlare poi della disorganizzazione generale, tra circolari che non arrivavano e consigli d’istituto inconcludenti”. E la diretta interessata cosa dice? Il suo cellulare continua ad essere spento. Ricordiamo che da più di dieci anni la dirigente Annarita Fasulo scatena furiose polemiche in tutte le scuole in cui viene nominata. Tra le scuole in cui è stata, citiamo il comprensivo De Amicis di Livorno, l’Iiss Peano, il comprensivo Vespucci di Firenze e il circolo didattico 1 di Empoli.