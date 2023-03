Manifestazione Firenze, presente anche la preside del Da Vinci

Preside Da Vinci al corteo di Firenze

Firenze, 4 marzo 2023 – C'è anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino al corteo in difesa della scuola e della Costituzione che sta sfilando per le vie di Firenze oggi, 4 marzo. Sono gli stessi organizzatori a farlo sapere, visto che la preside era una delle figure più attese dopo la polemica con il ministro Valditara. Savino è l'autrice della lettera in cui ricordava che “il fascismo nacque dall'indifferenza”, fortemente criticata dal Ministro dell’Istruzione.