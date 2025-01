Presepi d’Europa. Ultimi giorni della mostra

Fino al 6 gennaio sarà possibile visitare la mostra ’Presepi d’Europa’, allestita al circolo ricreativo culturale di Chiesanuova a San Casciano. Fra i tanti presepi esposti quello di Napoli dedicato ad Edoardo De Filippo fa scoprire un tipico esempio di presepe napoletano con le statuette di Salvatore Petrucciani. "Sono un artigiano, divento artista quando la gente guarda e apprezza quello che realizzo" dichiara Petrucciani, maestro con la sua bottega in via San Gregorio Armeno a Napoli. Il suo laboratorio è uno dei più conosciuti per la produzione di pastori, personaggi ed accessori per la realizzazione dei presepi napoletani in arte povera realizzati in terracotta. Questi personaggi in terracotta vengono realizzati da antichi stampi della famiglia e tramandati di padre in figlio, da nonno a nipote, con grande perizia e passione.

Nella mostra ’Presepi d’Europa’ di Chiesanuova forse è proprio questo presepe a essere portabandiera di un’Italia che non esiste più ma ancora radicata alle tradizioni. Ma molto ammirata è anche la ’Strada dei Magi’ in tufo laziale realizzata dall’azienda Caverni di San Casciano, dove sono collocate le statue dei Re Magi ad altezza naturale. Partendo dalla storia dei Figurinai della Lucchesia che si avventuravano in viaggi lunghissimi attraverso l’Europa con le loro creazioni, la rassegna propone anche un’accurata selezione di esemplari di figure da presepi storici, realizzate da alcune delle fabbriche più note ormai scomparse, attive nel corso del Novecento in Germania, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria.