A Firenze l'iniziativa 'Metti un presepe in vetrina'

Firenze, 11 dicembre 2024 – A Firenze si avvia il progetto 'Metti un presepe in vetrina', nato nel vicariato di S.Giovanni, all'interno del cammino sinodale della diocesi di Firenze: il progetto è giunto alla sua 7/a edizione e ha carattere di gratuità. Una piccola equipe di animatrici e animatori, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, “incontra i negozianti del centro storico portando gli auguri di Natale con un biglietto preparato per l’occasione e con la proposta di allestire un presepe, segno di pace e di speranza, nella propria vetrina. Il commerciante interessato può esporre un proprio presepe, oppure riceverne uno in prestito realizzato da vari artigiani-artisti, gratuitamente. In alternativa viene offerta da esporre un'immagine che raffigura le varie Natività presenti nei musei cittadini”.

Tra gli eventi collaterali il 19 dicembre al mercato di Sant'Ambrogio un coro 40 allievi della scuola Ancelle di Maria allieterà l’atmosfera con canti natalizi. In collaborazione con la Comunità Francescana di Santa Croce e con l’Opera di Santa Croce, nell'ambito del Cammino Sinodale della diocesi fiorentina, è inoltre promossa una mostra di presepi. “Il presepe – spiega il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – ricorda ancora oggi la necessità per tutti noi di accogliere e farci portavoce di un messaggio di pace e speranza, orientadoci tutti nella stessa direzione come se fossimo guidati dalla stella cometa. L’auspicio è che, anche mediante questa iniziativa, continui a risuonare in città questo messaggio di pace”.