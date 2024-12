Firenze ha acceso i suoi alberi di Natale. Funaro: “Vogliamo dedicare la festa ai bambini di tutto il mondo”

Firenze, 8 dicembre 2024 – Da Palazzo Vecchio a Piazzale Michelangelo, passando per piazza Duomo e piazza della Repubblica: si è svolta a Firenze la cerimonia di accensione di quattro alberi di Natale donati dal Comune di Firenze da Coldiretti Toscana in collaborazione con la Regione Toscana.

Alle 17,30 nel Cortile del Michelozzo in Palazzo Vecchio, poi il corteo ha proseguito verso piazza del Duomo. “Quest'anno abbiamo voluto dedicare queste feste a tutti i bambini, ai bambini che sono qui e a tutti i bambini del mondo perché deve essere un momento di pace e di festa per tutti - ha detto la sindaca Funaro - Questa piazza è bellissima e vogliamo che questo messaggio positivo possa arrivare dovunque. Lo spirito è questo e deve essere questo e noi ogni giorno terremo alta l'attenzione per questo".

Quindi sosta e accensione dell’albero in piazza della Repubblica. Ultima tappa della cerimonia di accensione alle 19,30 al piazzale Michelangelo.

Gli esemplari di abete nordmanniano, alti tra i 13 e gli 11 metri, provenienti dai vivai dell’azienda toscana Giorgio Tesi Group, sono stati donati al Comune di Firenze da Coldiretti Toscana in collaborazione con la Regione Toscana. Altri esemplari più piccoli sono invece posizionati in altri punti della città. “Rinnoviamo con grande piacere ed orgoglio il nostro impegno con la città di Firenze mettendo a disposizione, come accade già da diversi anni, dei magnifici alberi di Natale che contribuiranno a sostenere il commercio ed il turismo e a promuovere un settore strategico che contribuisce a mantenere una presenza umana nelle zone svantaggiate fondamentale per la prevenzione dei rischi idrogeologici, il contrasto all'erosione e agli incendi”, spiegano da Coldiretti Toscana.

La Toscana, con oltre 3 milioni di esemplari coltivati soprattutto in ambito collinare e montano è a tutti gli effetti la capitale nazionale dell'abete naturale. Gli abeti ad uso natalizio vengono coltivati come una qualsiasi altra pianta ornamentale e provengono da vivai autorizzati dalla Regione Toscana con apposita iscrizione.