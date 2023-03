Presente e futuro del Terzo settore Commercialisti, avvocati e notai alle prese con la riforma

Terzo settore: nuovi settori e nuove sinergie. Questo il titolo del convegno nazionale di Adc, il sindacato Associazione dei dottori commercialisti, venerdì prossimo a Firenze. Nella sala auditorium del palazzo del Pegaso in via Cavour 4 commercialisti, avvocati, notai e altri esperti si confronteranno su novità e sviluppi del Terzo settore. Con la riforma operata dal decreto legislativo 117 del 2017, infatti, per la prima volta si prova a definire, con una normativa finalmente organica, quello che è un vero e proprio sistema di sussidiarietà lasciato ai privati. Nel convegno sarà dunque fatto il punto sulla fiscalità del Terzo settore dopo la riforma, con approfondimenti sulle regole ed i vantaggi nel creare e iscrivere al Runts, cioè al Registro unico nazionale del Terzo settore, i rami degli istituti religiosi. L’introduzione è affidata, a partire dalle 9,30, a Roberto Torelli, consigliere nazionale Adc, e a Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale toscano. Seguiranno i saluti istituzionali: oltre al presidente di Adc Firenze, Luca Quercioli, ci saranno fra gli altri il cardinale Giuseppe Betori, il presidente della Regione Eugenio Giani, e il sindaco Dario Nardella. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente della confederazione nazionale Misericordie d’Italia Domenico Giani, e il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori.

mo.pi.