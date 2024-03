"Presentazione del romanzo "Un paese addormentato" di Antonella Zucchini a Pontassieve: storie e tensioni in un borgo toscano"

Oggi alle 17 la Sala delle Eroine di Pontassieve ospita la presentazione del libro "Un paese addormentato" di Antonella Zucchini, il nuovo romanzo della scrittrice di Molino del Piano. Questo nuovo lavoro è ambientato a Molino del Piano in un periodo dai primi del Novecento fino alla fine degli anni Sessanta e narra le vicende del piccolo borgo toscano della Val di Sieve. Ma sotto l’apparente tranquillità, nuove idee e tensioni stanno per deflagrare, pronte a sconvolgere la vita della sua gente. Sullo sfondo delle grandi trasformazioni storiche, si stagliano le vite delle famiglie protagoniste: i contadini Fioravanti, i socialisti Gori, gli agiati Fantappiè. In questa prima presentazione pubblica insieme all’autrice saranno presenti Marco Buti, economista e funzionario europeo e Monica Marini, Sindaca di Pontassieve. L.B.