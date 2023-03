Presa per i capelli, salvata dal receptionist

La ragazza, una studentessa universitaria fiorentina di ventiquattro anni, ha urlato così richiamando l’attenzione dei passanti nel solito caotico pomeriggio in via Nazionale. E di un addetto alla reception del vicino Hotel ’Atlantic Palace’ che si è proiettato fuori e ha ’arrestato’ il rapinatore – un giovene eritreo di ventisei anni – poi defintivamente impacchettato dagli agenti delle Volanti accorsi con tempestività.

Erano le 16,30 circa quando il ragazzo africano ha messo nel mirino la ragazza, che portava uno zainetto con qualcosa per lei di molto prezioso per gli studi: un personal computer Apple peraltro del valore commerciale di 1500 euro. La ragazza stava percorrendo via Nazionale per andare ad assistere alle lezioni in facoltà all’Università, quando è stata avvicinata dall’uomo che subito, senza inventare scuse, e con fare aggressivo, le ha sfilato lo zaino.

Secondo quanto detto dalla vittima, durante il tentativo di rapina è stata afferrata per i capelli e trascinata con violenza a terra. Le urla della giovane, che ha cercato di difendersi e di non arrendersi al malvivente hanno attirato l’attenzione. Alcuni passanti l’hanno soccorsa, mentre il dipendente dell’albergo ha tentato – riuscendoci – di bloccare il malintenzionato. Pochi attimi più tardi è intervenuta una delle volanti e gli agenti hanno messo il punto definitivo alla vicenda, che potresse essere rubrucata come tentata rapina.

g.sp.