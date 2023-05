Premio Vallombrosa, presentata la terna dei libri finalisti

Reggello (Firenze), 18 maggio 2023 - “Il Moro della Cima” di Paolo Malaguti, “La tribù degli alberi” di Stefano Mancuso e “L’autunno in cui tornarono i lupi” di Marco Ferraguti sono i tre libri finalisti dell’ottava edizione del Premio Letterario Vallombrosa promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve. Il tema del concorso letterario scelto come ogni anno dal comitato del premio è stato “Ambiente ed energia fonti della vita”. I libri sono stati selezionati fra una rosa di quattordici testi proposti da altrettante librerie indipendenti fiorentine. La premiazione avverrà sabato 20 maggio alle 16 all’Abbazia di Vallombrosa. Tutti e tre gli autori dei libri finalisti avranno un premio in denaro con l’obbligo di devolverlo a una onlus di propria indicazione. Il 20 saranno premiati anche gli studenti dell’istituto comprensivo Balducci di Pontassieve per il loro impegno nella lettura, il commento e la predisposizione di elaborati sul tema dell’anno e sui libri finalisti. La scuola riceverà una targa ed un premio in denaro da destinare all’acquisto di libri per la propria biblioteca. La mattina di sabato incontreranno anche gli scrittori finalisti insieme al sindaco di Pontassieve Monica Marini. La giuria del Premio è composta da: Eugenio Giani, Presidente Onorario; Saverio Giangrandi, Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve; Vincenzo Sorelli, Presidente Comitato Premio Vallombrosa, Edoardo Faucci, Presidente Rotaract Firenze Centenario; Marco Balzano, don Marco Mizza, Priore dell’Abbazia di Vallombrosa; Adele Dei, ex docente Lettere e Filosofia Unifi; Emanuele Masiello, architetto Responsabile della tutela paesaggistica dell’ abbazia e foresta di Vallombrosa; Giovanni Morandi, già direttore del QN e del Resto del Carlino; Antonio Lovascio, già vicedirettore de La Nazione e attuale Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Firenze; Alberto Severi, giornalista e autore teatrale; Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University in Firenze. “In tutti questi anni il premio ha voluto essere sempre più un elemento qualificante del valore culturale nel territorio fiorentino e della Valdisieve avendo come centro emblematico Vallombrosa e la sua meravigliosa Abbazia – spiegano Saverio Giangrandi, Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve e Vincenzo Sorelli, presidente del Comitato Premio Vallombrosa –. Siamo molto felici del fatto che proprio il 20 maggio il giornalista e scrittore fiorentino Paolo Ciampi sarà al salone del libro di Torino per presentare i premi letterari della Toscana fra cui il nostro”.

Tra i vincitori nelle edizioni passare del premio letterario Vallombrosa ci sono Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2016), Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019, Federico Pace (2020/21) e Marco Balzano (2022).