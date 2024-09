Premio Porcellino, serata sotto le stelle. Dolcenera madrina, i nomi dei premiati

Torna la tradizionale cena per il conferimento del Premio Porcellino, giunto alla sua 19esima edizione, un riconoscimento a personalità che in ambiti professionali diversi hanno contribuito a valorizzare il ruolo di Firenze, quale città simbolo di cultura, scienza, arte e sensibilità. L’iniziativa è promossa dal comitato ‘Il Porcellino’ presieduto dall’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, Jacopo Vicini e composto dai rappresentanti di Confesercenti Firenze e dagli operatori del Mercato del Porcellino. L’edizione 2024 si svolgerà stasera sotto la Loggia del Mercato Nuovo (Mercato del Porcellino). Quest’anno il Comitato ha conferito il Premio “Il Porcellino” a Centro di formazione professionale Don Giulio Facibeni, Luca Dini, Barbara Enrichi, Sergio Forconi, Giovanni Paoli ed Enrico Savelli. Ospite d’onore dell’evento Dolcenera.

"Un appuntamento prestigioso e dal fascino sempre unico, che vede protagonista un luogo simbolo del commercio e della tradizione della nostra città. - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico, Jacopo Vicini - Anche quest’anno sarà l’occasione per conferire un riconoscimento a personalità che in ambiti diversi si sono contraddistinte in modo particolare, dando visibilità e lustro a Firenze nei più svariati settori". "Il Premio Porcellino, giunto alla sua diciannovesima edizione, rappresenta un appuntamento importante e prestigioso per l’intera Città. - dichiarano Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze e Luca Taddeini Presidente Anva Confesercenti Firenze- L’evento è, anche, l’occasione per valorizzare uno dei luoghi che rappresentano storicamente il cuore pulsante del commercio e dell’aggregazione sociale".

"La serata ha un fascino particolare, in quanto si svolge in un angolo storico di Firenze, la Loggia del Mercato Nuovo, - afferma Nicola Abatangelo Presidente dell’Associazione ‘Mercato del Porcellino’ dove quotidianamente si tiene il tradizionale mercato del Porcellino, trasformato per l’occasione in un luogo conviviale. Siamo orgogliosi di poter ospitare oltre 300 persone nel luogo in cui ogni giorno svolgiamo la nostra attività".