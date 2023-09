Premio Porcellino. Festa sotto la loggia

Sono i Canottieri Firenze, Pola Cecchi, Andrea Minervini, Daniela Morozzi, Carlotta Tempestini e Gualserio Zamperini i premiati della diciottesima edizione del Porcellino, un riconoscimento che viene consegnato a personalità che in ambiti professionali diversi hanno contribuito a valorizzare il ruolo di Firenze, quale città simbolo di cultura, scienza, arte e sensibilità. L’iniziativa è promossa dal comitato "Il Porcellino" presieduto dall’assessore alle attività produttive del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e composto dai rappresentanti di Confesercenti Firenze e dagli operatori del Mercato del Porcellino. "Il Premio, giunto alla sua diciottesima edizione, rappresenta un appuntamento importante e prestigioso per l’intera città - spiegano Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze e Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze - L’evento è anche l’occasione per valorizzare uno dei luoghi che rappresentano storicamente il cuore pulsante del commercio e dell’aggregazione".

ross.c.