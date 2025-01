Premio per i 57 anni di attività

Un riconoscimento per i 57 anni di attività come parrucchiera. Ida Lazzeri ha ricevuto dalla Camera di Commercio di Firenze, il premio "Firenze e il lavoro". Ed è stata una grande emozione per lei che quella attività l’ha avviata quando aveva 22 anni. "Ho iniziato che era il 1968, in via Amelindo Mori, vicino al Teatro Regina Margherita", ricorda Ida Lazzeri, oggi in pensione ma sempre al fianco della figlia Sabrina Scardigli che ha continuato l’attività della mamma, quello che per Ida era un sogno che coltivava fin da bambina quando pettinava la zia la domenica mattina. "Ho sempre saputo che quella doveva essere la mia strada professionale, tanto che poi il salone per me è casa". I ricordi affondano negli anni. "Avevo le idee chiare, ero determinata, sapevo che non sarebbe stato facile spostarsi dalla campagna nelle scuole fiorentine", continua. "Eppure all’età di 15 anni mi alzavo prima che sorgesse il sole, prendevo il bus tutti i giorni per raggiungere Firenze dove ho potuto frequentare la scuola per diventare parrucchiera. Non sentivo per nulla la fatica e, sebbene non ci fosse lezione il pomeriggio, restavo fino al tramonto per partecipare alle lezioni di perfezionamento rivolte alle persone più grandi di me". E, continua, "ero consapevole che quell’attività volontaria mi avrebbe portata lontano, guardavo con ammirazione i miei maestri e da loro ho appreso tutti i segreti del mestiere". A rendere omaggio al riconoscimento anche il sindaco David Baroncelli. "Ida – ha commentato – con il suo fare accogliente e la professionalità, ha saputo creare un luogo di ritrovo, di conoscenza e amicizia".

Andrea Settefonti