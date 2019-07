Firenze, 5 luglio 2019 - Alla Fiorentina il premio speciale 'Pegaso per lo sport 2018', in memoria di Davide Astori, capitano della squadra viola scomparso il 4 marzo 2018. Il riconoscimento verrà consegnato il 16 luglio nella sala Pegaso della presidenza della Regione Toscana, a Firenze, in occasione della presentazione del documentario 'Coverciano: prosa e poesia del calcio. Viaggio nella casa degli azzurri, eccellenza toscana nel mondo'.

In memoria di Astori, in occasione della 'Giornata dello sport' (nel 2018), era stato consegnato anche il Gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana. Premio speciale 'Pegaso per lo sport 2018' anche al Centro tecnico federale Figc di Coverciano per i 60 anni di attività e a Maurizio Francini, direttore del Centro tecnico federale Figc di Coverciano.