Premio letterario Chianti Alle 17 la finalissima tra i cinque autori scelti dalla giuria

Grande attesa per la finale di stasera a Greve del "Premio letterario Chianti". Si terrà alle 17 al Teatro Boito dove sarà effettuata la conta dei voti degli oltre 300 giurati popolari che decreteranno il vincitore tra Marino Magliani, Stefania Nardini, Giulio Perrone, Giorgio Scianna e Piera Ventre. Nelle scorse settimane i 5 autori dei testi selezionati per la finale, hanno presentato il proprio libro alla giuria dei lettori. Il premio è arrivato alla 35ª edizione ed è organizzato dall’associazione culturale "Stazione di Posta" con gli sponsor Rotary San Casciano-Chianti, Coop di Greve in Chianti, Società di Mutuo Soccorso e Fratellanza di Greve, Consiglio Regionale della Toscana.

Al vincitore sarà assegnato un premio di duemila euro anche a titolo di rimborso spese per la partecipazione alla presentazione del libro e alla cerimonia di premiazione. A ciascuno degli altri finalisti sarà assegnato un premio di mille euro. Inoltre ogni anno viene donato ai finalisti e a personalità che a vari livelli hanno contribuito al consolidamento della manifestazione, il Bassorilievo Bronzeo realizzato dal Maestro Orafo Mauro Bandinelli che raffigura il quadro di Giorgio Vasari "Allegoria del Chianti".