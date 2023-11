Premio letterario. Al via la nuova edizione

Al via la quinta edizione del Premio letterario nazionale CiviCa organizzato dal Comune e dall’associazione culturale Amici di CiviCa. Il regolamento può essere letto e scaricato su www.civica.comune.calenzano.fi.it . Il concorso prevede tre sezioni: poesia, racconto breve per adulti e racconto breve per giovani sotto i 18 anni. Sezione quest’ultima, cui hanno partecipato nel 2023 con ottimi risultati anche studenti di scuole della Piana, La scadenza per presentare le proprie opere, che devono essere inedite, è il 28 febbraio 2024 e si può partecipare da tutta Italia. Le opere saranno valutate da una giuria qualificata composta da scrittori, giornalisti e professionisti del settore. I primi tre vincitori di ogni sezione saranno premiati con buoni libro. Le opere dei dieci finalisti delle tre sezioni saranno pubblicate poi nel volume antologico che sarà presentato nel corso della serata di premiazione.