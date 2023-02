Premio Giovane Manager ai migliori esempi di leadership fra gli imprenditori under 44 anni

Ha fatto tappa anche a Firenze il Premio Giovane Manager, organizzato dal Gruppo Giovani di Federmanager. L’evento, ospitato nella sede di Baker Hughes, è stato l’occasione per un confronto a più voci sul tema del benessere sul posto di lavoro, ma soprattutto per consegnare un riconoscimento ai professionisti che si sono distinti nell’ultimo anno come William Carbonaro (Collins Aerospace), Maria Francesca Marino (Baker Hughes), Andrea Ghione (Infineum), Rita Fabbo (Molteni Farmaceutica), Manuel Milli (Bitron), Silvia Maj (Johnson Electric), Giorgio Martini (Stellantis), Ilaria Parrella (Baker Hughes), Daniele Cristofani (ITT Inc.), Alice Minuto (Figari Trade Solution) ed Emanuele Orlando (Barnes). Il Premio Giovane Manager intende premiare i migliori iscritti under 44.