Al restauro della "Madonna del Latte” a Sant’Ambrogio il premio Friend of Florence

Firenze, 30 aprile 2024 - Il progetto presentato della restauratrice fiorentina Cristina Napolitano ha vinto il Premio Friends of Florence Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze 2024. Riguarda l’affresco staccato raffigurante La Madonna del Latte tra i santi Bartolomeo e Giovanni Battista del Maestro della Cappella Rinuccini, nella chiesa di S. Ambrogio a Firenze. L'iniziativa, giunta alla sua VII edizione, eroga 20.000 euro a interventi di restauro, tutela e conservazione di beni culturali ubicati nella città di Firenze, promossi e curati da ditte specializzate. Questa edizione ha offerto a ciascun restauratore la possibilità di candidarsi fino a due progetti di restauro su opere ubicate a Firenze e fruibili o che lo diventeranno dopo l'intervento. Sono arrivate ben 70 candidature tutte, dicono dalla giuria, caratterizzate da approfondita conoscenza del patrimonio fiorentino e delle sue necessità, nonché di elevata qualità coprendo un'ampia varietà di settori specialistici e tipologie di materiali: dipinti, affreschi, opere in ceramica, tessuto, pietra, bronzo e metalli, carta, manufatti in legno, opere in ceroplastica, pellicole cinematografiche, opere polimateriche.

Alla premiazione hanno partecipato Simonetta Brandolini d'Adda che, in qualità di presidente della fondazione no profit Friends of Florence ha consegnato il premio, Cristina Acidini e Claudio Paolini, membri del comitato del Premio, ed Elena Amodei , direttrice del Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze. “Quest’anno – ha sottolineato Brandolini d'Adda — il premio è stato dedicato al dottor Marco Ciatti che ha fatto della sua vita una missione per il restauro fiorentino e mondiale”. Nata negli Stati Uniti nel 1998, la Fondazione no profit Friends of Florence è impegnata a sostenere la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di Firenze e della Toscana, valorizzando i capolavori che il genio artistico ha realizzato nel corso dei secoli, sia attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati, università, scuole, associazioni culturali che lavorano in ambito artistico, sia attraverso pubblicazioni, convegni ed eventi che offrono un'ampia divulgazione dei progetti sostenuti.